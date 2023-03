Hoofdverdachte drievoudige moord in Kessel-Lo op vrije voeten

kessel-lo Onderzoek naar drievoudi­ge moord in Kes­sel-Lo: buurtbewo­ner na verhoor vrijgela­ten

De buurtbewoner die vrijdag was opgepakt in het onderzoek naar de drievoudige moord die in juni heeft plaatsgevonden in de Zavelstraat in Kessel-Lo, is na zijn verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten. Dat meldt het Leuvense parket. “De man ontkent en er zijn onvoldoende elementen tegen hem om hem verder van zijn vrijheid te beroven”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert.