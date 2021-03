Honderden studenten troepen samen op Leuvense Ladeuzeplein: “Wij hebben al corona gehad en zijn dus immuun”

Leuven Sporty vreest 77 jeugdkam­pen te moeten annuleren, maar wat als zoon- of dochter­lief was ingeschre­ven? “Overheid schuift beslissing volledig in onze schoenen”

22 maart Jeugdvereniging Sporty uit Leuven is teleurgesteld. De paasvakantie stond mooi volboekt met 77 jeugdkampen, goed voor 2.5000 enthousiaste kinderen. Met de verstrengde maatregelen is het nu echter niet zeker of de kampen überhaupt kunnen doorgaan. “Het is praktisch onmogelijk om op zo’n korte termijn nog te schakelen”, klinkt het. Maar wat als dochter- of zoonlief was ingeschreven? Komt er een alternatief? Of krijgen ouders hun geld terug?