Honderd jaar Cultuursmakers gevierd met glaasje bubbels en Cartoonexpo

Beachvolleybal Isabel Van den Broeck: “We groeien naar ons beste niveau”

De eindfase in het kampioenschap beachvolleybal is ingezet. Nog een maand en dan volgt de apotheose met de Masterfinales van de ‘Geberit Beach Tour’ op het Beursplein in Brussel. De rangschikking wordt steeds duidelijker en bij afwezigheid van het topduo Van den Vonder-Cools staan Isabel Van den Broeck en Britt Ruysschaert op een voorlopige eerste plaats in België.

14 juli