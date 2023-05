Hommeles over ‘vishal’ op Vismarkt tijdens Het Groot Verlof: “We verliezen parkeerplaatsen voor een beperkt aantal uren plezier op enkele vrijdagen”

Generatie­wis­sel bij chocolade­be­drijf Leuvense Fonskes: kleindoch­ters van 17 en 20 jaar nemen fakkel over van oprichters Liesbeth Geerinck en Bie Deckmyn

Een generatiewissel is niet ongewoon in een familiebedrijf, maar bij de Leuvense Fonskes gaat er toch een opvallend nieuw managementteam aan de slag. Louise (20) en Caroline Boute (17) nemen het roer in handen in het bekende chocoladebedrijf: “Onze grootmoeder Bie en haar jeugdvriendin Liesbeth hebben dit merk uitgebouwd op een fundament van kwaliteit en traditie. We zijn vastbesloten om deze waarden voort te zetten”, vertelt Louise Boute trots.