Homejackers laten slachtoffer gekneveld achter in deuropening: gewapende daders spoorloos

Kampenhout Doorbraak in onderzoek naar fietsen­dief­stal­len in Kampenhout: “Dievenben­de is eindelijk in het vizier”

9 december Kampenhout wordt al maanden geplaagd door fietsendiefstallen waar voornamelijk heel dure fietsen worden gepikt aan woningen. De politie is al een hele tijd op zoek naar verdachten en gisteren hadden ze eindelijk prijs: in een voertuig met Tsjechisch kenteken aan de sporthal in de Zeypestraat werd een dure koersfiets aangetroffen. De man, die illegaal in het land verblijft, kon geen zinnig verhaal optrommelen en werd gearresteerd. “We zijn een Moldavische dievenbende op het spoor en hij is onze link naar verschillende mededaders”, stelt korpschef Filip Van Steenbergen.