Home Vogelzang onder verhoogd toezicht: inspectie bracht infrastructurele problemen aan het licht maar die zijn al opgelost

De lijst van het aantal woonzorgcentra die onder verhoogd toezicht staan van het Agentschap Zorg en Gezondheid groeide opvallend de voorbije maanden. Dat is het gevolg van inspecties tijdens de zomer. In onze regio staat Home Vogelzang op de lijst omwille van infrastructurele problemen. Meer concreet ging het om bewoners die verbleven in verouderde kamers. Volgens de directie van Home Vogelzang zijn die problemen ondertussen al achter de rug dankzij de nieuwbouw die in juni in gebruik werd genomen. Op het moment van de inspectie was een deel van de bewoners -zo’n vijftigtal mensen- al verhuisd naar het nieuwe gebouw maar een aantal bewoners die in het bijgebouw verbleven nog niet. De verhuizing van alle bewoners naar de nieuwbouw is ondertussen achter de rug waardoor Home Vogelzang normaal gesproken snel van de zwarte lijst zal verdwijnen. Dat hangt af van een extra controle maar de directie heeft er alle vertrouwen in dat de opvolgingsinspectie voldoende zal zijn. Een verplichte sluiting lijkt dus uitgesloten voor Home Vogelzang in Heverlee.