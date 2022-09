Hogeschool UCLL start academiejaar met 10 procent meer studenten: “Goed nieuws voor het lerarentekort, maar we zijn er nog lang niet”

Begin deze maand maakte UCLL al gewag van een voorlopige stijging in de studentenaantallen. Zeker de management- en lerarenopleidingen zaten in de lift. Aan de start van het academiejaar worden die trends nu ook bevestigd: meer dan 16.000 studenten schreven zich verspreid over acht campussen in Vlaams-Brabant en Limburg in aan de hogeschool. Dat komt neer op een stijging van 10 procent ten opzichte van het vorige academiejaar. De vijf campussen in Vlaams-Brabant zijn goed voor het leeuwendeel daarvan, met 10.500 studenten, waarvan 3.500 hun academisch traject starten.

Bij de grootste stijgers horen de lerarenopleidingen in Heverlee en Diest. Zij verwelkomen dit academiejaar 550 nieuwe studenten: een absolute stijging van 15 procent, en een duidelijke trendbreuk met de voorgaande academiejaren. Maar vooral de managementopleidingen spannen de kroon: 900 nieuwe studenten, goed voor een stijging van 30%, en een 2.500-koppige studentenpopulatie. Ook het inschrijvingsaantal bij de praktijkgerichte graduaatsopleidingen zit in de lift. Dit academiejaar schreven zich er een kwart meer studenten voor in.

Volledig scherm De start van het academiejaar in 2021 © Vertommen

Hoewel de inschatting begin deze maand dat de UCLL-lerarenopleiding een kwart meer studenten zou mogen verwelkomen ietwat rooskleurig bleek, is programmadirecteur Greet Decin verheugd met de cijfers. “Zeker in het lager en secundair onderwijs zien we een duidelijke stijging, terwijl die in het kleuteronderwijs eerder licht is. En dat voor zowel de reguliere studenten als de zij-instromers, die in groten getale naar de lerarenopleiding komen.” Daarmee is aan het nijpende lerarentekort - in juni zo’n 10.000 voltijdse leerkrachten - evenwel geen einde gekomen, aldus Decin.

Negatieve berichtgeving

“Dan zou deze trend zich nog tien jaar moeten aanhouden,” zegt ze. “Het is bovendien niet zo dat de studenten die hier starten automatisch ook doorstromen naar het onderwijs. Daar moeten we hard aan werken. Maar had je mij in juni gevraagd of dit academiejaar een stijging of een daling zouden optekenen: ik had m’n geld gezet op het tweede, gezien de negatieve berichtgeving. Dat was trouwens zo voor de voorbije academiejaren.”

Of hiermee de kentering definitief is ingezet blijft koffiedik kijken. Wel hoort de programmadirecteur heel wat intrinsieke motivatie onder de starters. “Ze willen het verschil maken, en vinden dat elk kind recht heeft op een veilige context. Onderzoek toont aan dat die studenten langer in het onderwijs blijven. Maar ik denk dat wij als samenleving echt wel onze verantwoordelijkheid moeten nemen om leraren opnieuw te erkennen als leerprofessionals, ze tijd en ruimte moeten geven om hun lessen te ontwerpen vanuit hun expertise, en hen de vrijheid moeten gunnen om datgene te doen waar ze goed in zijn.”

Volledig scherm UCLL start het academiejaar met 10 procent meer inschrijvingen © Vertommen

Voor algemeen directeur Marc Vandewalle maakte de hogeschool alvast een geslaagde start. “We zijn erg tevreden met de sterke groei in studentenaantallen, zowel in Vlaams-Brabant als Limburg. De voorbije jaren hebben we ons aanbod vernieuwd en dat slaat duidelijk aan. Ik denk dan voor Leuven-Heverlee aan de nieuwe afstudeerrichting Artificial Intelligence, het nieuwe keuzetraject Creative Media Management en de twee nieuwe graduaatsopleidingen Productiebeheer en Sales Support. We spelen met deze vernieuwingen in op de vragen vanuit het werkveld en onderbouwen dit vanuit onze onderzoekscentra. Die vernieuwingslijn trekken we door: ook volgend jaar in september zullen er nieuwe trajecten opgestart worden. Daarnaast ben ik ook erg tevreden met de sterke stijging van nieuwe studenten bij de Lerarenopleidingen: die zijn immers broodnodig. Wij hopen dat die stijging zich de komende jaren verderzet.”

