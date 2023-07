Hogeschool UCLL bereidt jongste generatie voor op klimaatuitdagingen tijdens Toekomstmakerkamp

Theo Francken (N-VA) gaat voor derde ambtster­mijn als burgemees­ter: “We blijven bouwen aan een beter Lub­beek”

N-VA kopstuk Theo Francken zal volgend jaar de Lubbeekse N-VA-lijst trekken en ambieert zo zijn burgemeesterschap te verlengen. Dat heeft hij aangekondigd op de druk bijgewoonde 11 juli viering van zijn Lubbeekse afdeling in Pellenberg. “Tien jaar geleden erfden we een gemeente die politiek compleet overhoop lag. We brachten de rust terug en met onze sterke bestuursploeg bouwen we elke dag aan een beter Lubbeek”, vertelt Francken.