Hoeveelheid afval op openbaar domein in dalende lijn in Leuven

Leuven lanceerde zopas de campagne ‘Alles mee?’ om inwoners en bezoekers nog meer bewust te maken van afval op straten en pleinen in de stad. Goed initiatief maar uit de cijfers blijkt dat de universiteitsstad al op de goede weg is. “Leuven telt momenteel 1.233 openbare vuilnisbakjes. Het voorbije jaar werd daarin 588 ton afval verzameld”, laat schepen Thomas Van Oppens (Groen) weten. “In 2019 bedroeg dat nog 660 ton. De stad verzamelde in 2021 ook 326 ton zwerfafval en sluikstort. De totale hoeveelheid afval in 2021 bedroeg dus 914 ton in totaal. In 2019 was dat nog 1.086 ton. Het zit dus in dalende lijn.” De stad Leuven hoop dat inwoners en bezoekers in de toekomst nog bewuster omgaan met afval en investeert ondertussen ook zelf fors in een proper openbaar domein. “We hechten veel belang aan nette straten, pleinen en parken”, klinkt het. “Naast de nieuwe campagne zetten we ook gerichte acties op met de politie om sluikstorten te bestrijden. Zo plaatste de politie begin dit jaar twee mobiele camera’s aan enkele glasbollen in Heverlee, een plek waar sluikstorten vaak voorkomt. Op twee weken tijd identificeerde de politie vijftien overtreders aan de hand van de camerabeelden. Zij kregen uiteraard een GAS-boete. Verder zijn er gerichte controles om overtreders aan te spreken en te verbaliseren. De bedoeling is om zo komaf te maken met zwerfvuilnis en sluikstorten in het straatbeeld.”