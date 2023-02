Hoe zou het nog zijn met de plannen voor een station in Haasrode? “10.000 werknemers en 3.500 studenten komen nu noodgedwongen met de wagen”

Leuven Dorien Meulenij­zer uit Leuven niet te spreken over NMBS: “Personen met een beperking zijn geen tweede­rangs­bur­gers”

“Wat een discriminatie en onmenselijke behandeling!” Tot die conclusie komt Dorien Meulenijzer uit Leuven nadat ze de zoveelste koude douche kreeg na een rit met de trein richting Brussel. Dorien verplaatst zich in een rolstoel en dat blijkt anno 2023 nog steeds niet evident. “Ik kreeg de keuze van de treinconducteur: ofwel in een ijskoude toegankelijke wagon zitten ofwel niet meegaan”, klinkt het. De NMBS belooft beterschap in de toekomst.

8 februari