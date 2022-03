Hoe zit het ondertussen met de groene ambities van de stad Leuven? “We engageren ons om 10.000 bomen te planten tegen eind 2024"

LeuvenLeuven spant zich met tal van initiatieven in om de stad groener en klimaatneutraler te maken maar hoe zit het met het bomenbestand? Zopas ondertekende Leuven het Bomencharter. “Hiermee engageert de stad zich om tegen eind 2024 minstens 10.000 bomen te planten. Meer groen in de stad is een onmisbaar wapen in de strijd tegen klimaatopwarming”, zeggen schepen Lalynn Wadera (Vooruit) en schepen David Dessers (Groen).

Bij het begin van de legislatuur beloofde de stad Leuven om nog een versnelling hoger te schakelen in de klimaatambities. Met tal van initiatieven was het de bedoeling om de uitstoot van CO2 te verlagen in de universiteitsstad. De resultaten wat dat betreft zijn nog lang niet optimaal, om niet te zeggen dat er nog veel werk aan de winkel is. Het feit dat het aantal inwoners in Leuven is gestegen, speelt een rol in die evolutie maar laat het duidelijk zijn: klimaatneutraliteit is nog niet voor morgen. Dat neemt echter niet weg dat de stad Leuven ambitieus blijft en initiatieven blijft nemen om als winnaar uit de klimaatstrijd te komen. Het planten van bomen is zo’n initiatief en zopas tekende de stad Leuven dan ook het Bomencharter. Meer concreet: nog voor het einde van de legislatuur wil de stad Leuven minstens 10.000 bomen extra planten.

Quote Vandaag staat de teller op 5.634 bomen. Die vind je onder meer in de vier buurtbos­sen die we deze legisla­tuur al hebben aangeplant. De komende jaren zetten we alles op alles om de kaap van 10.000 bomen te ronden Schepen Lalynn Wadera (Vooruit)

“Bomen zijn fantastisch. Ze nemen CO2 op en ze geven ons en onze planeet letterlijk zuurstof”, vertelt Lalynn Wadera (Vooruit), schepen van Openbaar Groen. “Om onze planeet leefbaar te houden, kunnen we met de stad een verschil maken door meer bomen te planten op het openbaar domein. Het is een aandachtspunt bij de heraanleg van straten, parken en pleinen. Met de ondertekening van dit Bomencharter leggen we onszelf een concreet streefdoel op en maken we onze ambities concreet en meetbaar.”

Volledig scherm Schepen Lalynn Wadera (Vooruit) en schepen David Dessers (Groen) ondertekenen het Bomencharter. © Stad Leuven

De stad Leuven klopte af op een concreet en ambitieus streefdoel van 10.000 bomen tegen het einde van de legislatuur in 2024. Dat betekent dat ze over een periode van zes jaar werk maakt van de aanplant van 10.000 bomen. “Vandaag staat de teller op 5.634 bomen”, klinkt het. “Die vind je onder meer in de vier buurtbossen die we deze legislatuur al hebben aangeplant. De komende jaren zetten we alles op alles om de kaap van 10.000 bomen te ronden.”

Droge en hete zomers

Schepen van Duurzaamheid David Dessers (Groen) is alvast enthousiast en vooral vastbesloten om de doelstelling te halen. “De klimaatverandering speelt zich voor onze ogen af. Het weer wordt extremer, met naast meer regen ook steeds meer droge en hete zomers. Bomen zijn een grote hulp in de strijd tegen de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan. Bomen zijn eigenlijk duurzame airco’s in de stad die zorgen voor schaduw en verkoeling. Hoe meer bomen in de stad, hoe beter voor het klimaat en voor de leefbaarheid. Meer groen en meer bomen in de stad is ook erg belangrijk voor de biodiversiteit, van insecten tot vogels.”

Nog dit: naast het Bomencharter worden er door de stad Leuven nog tal van andere acties ondernomen om te vergroenen. Denk onder meer aan premies voor geveltuinen, de aanleg van volkstuintjes, het uitdelen van bloemenzaad en de ondersteuning van de jaarlijkse samenaankoop ‘Behaag je tuin’. Twee jaar geleden ondertekenden de stad Leuven ook het ByeByeGrass-charter waarin het engagement werd uitgesproken om op verschillende plaatsen gras bewust te laten groeien.

Het Bomencharter: burgerinitiatief van Jo Maes Het Bomencharter is een burgerinitiatief van Jo Maes, een inwoner van Bertem met een passie voor bomen. Intussen ondertekenden 167 Vlaamse steden en gemeenten waaronder ook alle centrumsteden het Bomencharter. Zij engageren zich allemaal om een vooropgesteld aantal bomen te planten. Daarnaast biedt het initiatief aan de deelnemende steden de kans om ervaringen uit te wisselen. “Veel bomen planten in een stedelijke context is een redelijk nieuwe trend. Bomen planten in een dicht bebouwde en verharde omgeving vraagt om vernieuwende oplossingen.”

