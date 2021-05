Hoe vuil wordt de strijd om het rectorschap gespeeld? "Eén dag voor ik moet zwijgen opent de tegenpartij een georkestreerde aanval”

Leuven Politie van Leuven rolt internatio­na­le bende sigaretten­smok­ke­laars op: “In het najaar van 2020 verantwoor­de­lijk voor 18 miljoen euro aan namaaksiga­ret­ten”

7 mei Een internationaal onderzoek, gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven, heeft een criminele organisatie in beeld gebracht die namaaksigaretten smokkelde over heel West-Europa. De politie- en douanediensten zijn op 4 en 5 mei binnengevallen op 17 locaties in België, 10 in Frankrijk en 1 in Nederland. Er werden er 11 verdachten gearresteerd en op locaties in Lubbeek, Wemmel en Brussel, verborgen in woningen in totaal meer dan 1 miljoen Euro aangetroffen.