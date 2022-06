Hoe stellen de oehoekuikens het een dag later in het vogelopvangcentrum? “Zonder dwangvoeding hadden ze de nacht niet gehaald”

Leuven Leuvense cultband Donder, Hel & Hagel stelt nieuwe cd voor in Het Depot: “Vlaamse politici blijven ons inspireren”

De bekende Leuvense cultband Donder, Hel & Hagel laat een nieuw album los op de wereld. Het album ‘Kermis in de Hel’ wordt voorgesteld in Het Depot in Leuven op 11 juni. “Verwacht je aan dansbare beats, snedige gitaren, donderende bassen en moddervette synthesizers. En naar goede gewoonte wordt in de Nederlandstalige teksten niets of niemand gespaard”, zegt Hans Hagel.

9 juni