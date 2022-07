HLN ONDERZOEK. Rustoorddirecteur (61) uit Bierbeek licht zijn bewoners voor miljoenen op via zogezegd luxevastgoed: “Een bandiet die over lijken van kwetsbare senioren gaat”

LEUVENTientallen hoogbejaarden die in residentie Ter Korbeke in Bierbeek verblijven, zijn misleid en voor miljoenen euro’s opgelicht. Op aangeven van Ivan V.L. (61), directeur van Ter Korbeke, staken ze hun laatste spaarcenten in zogezegd luxevastgoed van een investeringsfonds. Onderzoek door Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws toont nu aan dat het hoogstwaarschijnlijk om een georganiseerde misdaad gaat. Nu V.L. in de cel zit, dreigen zijn slachtoffers ook nog eens hun serviceflat te verliezen. “225.000 euro van mijn mama is weg. Ik heb er gisteren nog om geweend.”