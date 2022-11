Hinder door nationale stakingsdag van ACV, ABVV en ACLVB: “Het enige wat wij vragen, is ons deel van de koek!”

Geen grote volkstoeloop in zowel het trein- als busstation in Leuven op de nationale stakingsdag. Veel mensen namen dan ook hun voorzorgen en terecht want slechts één trein op vier reed volgens de NMBS. Vervoersmaatschappij De Lijn liet dan weer weten dat de helft van de bussen niet zouden rijden door de stakingsdag. Ook in UZ Leuven en in sommige scholen was er hinder. De vakbonden beseffen dat de veroorzaakte hinder niet aangenaam is voor de mensen maar benadrukken dat ze strijden voor meer koopkracht en betere loononderhandelingen in een crisistijd. “We strijden voor meer koopkracht. Ons loon moet omhoog en de energiefactuur omlaag”, zegt Steven Marchand van ABVV die al van 6 uur ’s ochtends op pad was met een oude bus in onze provincie. De bus hield onder meer halt bij AB InBev in Leuven, bij Duracell in Aarschot, in het Industriepark in Diest en in het Wingepark in Rotselaar. “Onze eisen zijn duidelijk: handen af van onze index. Verder moeten de schandalige overwinsten van de energiemultinationals terugvloeien naar de samenleving. We pleiten ook voor een hervorming van de loonnormwet zodat we hogere lonen kunnen onderhandelen in sectoren en bedrijven waar er ruimte is voor loonsverhogingen. Op basis van de huidige wet is de loonmarge voor de komende twee jaar nul procent. Dat is onaanvaardbaar, zeker als je ziet dat de winstmarges van de Belgische bedrijven in het tweede kwartaal van alle records breken. Het is vandaag crisis voor veel mensen en voor veel bedrijven maar duidelijk niet voor iedereen. Het enige wat wij vragen, is ons deel van de koek! We moeten samen uit deze crisis en dat kan enkel als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.”