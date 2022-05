Hijs mee de regenboogvlag op 17 mei

“We hopen dat Leuven op 17 mei alle kleuren van de regenboog kleurt zodat het duidelijk is: in onze stad is iedereen welkom!”, aldus schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen) en Dimitri Cools, voorzitter van UniQue Vlaams-Brabants Regenbooghuis. Op IDAHOT organiseert de stad Leuven op 17 mei ook een afterwork drink om 17 uur in bib Tweebronnen met als gespreksthema ‘Hoe omgaan met homo- en transfobie?’ waarop iedereen van harte welkom is. Samen met UniQue Vlaams-Brabants Regenbooghuis hijst stad Leuven elk jaar op IDAHOT de regenboogvlag aan het stadskantoor. Met deze symbolische actie tonen we dat er in Leuven geen plaats is voor holebi- en transfobie en dat iedereen er zichzelf moet kunnen zijn ongeacht zijn of haar geaardheid of genderidentiteit. We roepen bedrijven, scholen en organisaties op om hun solidariteit te uiten en de regenboogvlag eveneens te laten wapperen. We hopen dat ze dat massaal zullen doen want samen geven we een sterk signaal.” Organisaties die deelnemen aan de actie, registreren zich best op www.idahot.be/registreren/organisatie.