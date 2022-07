“Hij was veel meer dan een leerkracht”: leerlingen nemen afscheid van Lander Segers (47), broer van Iwein die overleed na hitteslag

LeuvenHet schoolteam en leerlingen van VBS Ter Bank in Leuven zijn vandaag samen gekomen om Lander Segers (47) te herdenken. De geliefde leerkracht van het vierde leerjaar overleed afgelopen weekend tijdens een staptocht in Spanje. Het nieuws kwam onwezenlijk hard aan en laat een immense leegte achter in de school waar hij al 15 jaar les gaf. “Hij was zo’n fantastische leerkracht. Eén uit de duizend”, klinkt het.

Donderdag 7 juli. Lander Segers (47) vertrekt vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port op staptocht naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela. ‘Ik ging eigenlijk nog niet vertrekken, maar de benen zijn goed, dus heb een voorsprongske op mezelf genomen!’, plaatste hij donderdagavond nog op zijn Facebookpagina. De volgende dag ging het echter mis: Segers mispakte zich aan de felle zon en liep naar eigen zeggen een zonneslag op. “Miljaardos! Mooie wandeling maar geveld door een zonneslag! Dom!”, aldus Segers nog op sociale media. Vol goede moed en goesting vertrok hij zaterdag nog om zijn tocht verder te zetten, maar hij werd niet veel later met een helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. De geliefde leerkracht uit Leuven overleed aan orgaanfalen, na een inspanningsgerelateerde hitteslag.

Drijvende kracht

Een paar dagen na het plotse overlijden van Lander blijft de verslagenheid bij het schoolteam en de directie van Vrije basisschool Terbank in Heverlee groot. Daar stond hij al minstens 15 jaar gekend als een geliefde leerkracht die voor iedereen door het vuur ging. Hij gaf wiskunde en Frans in het vierde leerjaar en stond gekend als drijvende kracht en muzikaal talent in de basisschool.

“Collega’s, leerlingen en zelfs de ouders, Lander stond altijd voor iedereen klaar”, klinkt het. “Hij was de drijvende kracht in onze school. Nooit klagen of zagen en meteen actie ondernemen. Hij was veel meer dan een leerkracht die enkel zijn vakken gaf, hij was ongelofelijk begaan met alle leerlingen in Ter Bank. In zijn vrije tijd had hij een muziekgroep en ook met de leerlingen speelde hij vaak gitaar en zong hij liedjes. Op het schoolfeest en bij het afscheid van de zesde leerjaars bijvoorbeeld. Hij zorgde voor alle animatie en stond gekend als een echt spring in’t Veld.”

“Lander zorgde zelfs voor vergroening van de vestiging van Ter Bank in Heverlee: een dynamische speeltuin met prachtige speeltuigen en een zelf aangelegde moestuin. Daar plukte hij aardbeien voor zijn zelfgemaakte confituur. Op het einde van dit schooljaar heeft hij aan al zijn leerlingen in het vierde leerjaar én aan alle collega’s een pot confituur gegeven. Zo begaan was hij met iedereen. Ook voor aanvang van het nieuwe schooljaar zullen we Lander uitgebreid herdenken.”





Herdenkingsmoment

Woensdagavond kwam het schoolteam samen met tal van leerlingen en ouders om hun geliefde collega en leerkracht te herdenken. In de bureaustoel van de muzikale meester enkel nog een gitaar, maar tijdens de emotionele herdenking werd duidelijk dat Lander in het hart gesloten blijft. In de sportzaal werden foto’s van hem getoond, rond tafel werden herinneringen opgehaald en in zijn klas maakten leerlingen tekeningen om hun favoriete leerkracht te bedanken voor al die fantastische jaren.

“Lander gaat een immense leegte achterlaten”, klinkt het bij een van de ouders. “Niet alleen bij zijn huidige en toekomstige leerlingen van het vierde leerjaar, maar bij alle leerlingen die hij ooit heeft gehad. Ook iedereen van het schoolteam en de ouders is er kapot van. Het is onwezenlijk wat er gebeurd is, maar we gaan het helaas een plaats moeten geven. Hij was zo’n fantastische leerkracht. De favoriet van leerlingen én ouders. Eén uit de duizend.”

