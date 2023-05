“Hij ‘legde mijn deken goed’. Met zijn hand in mijn broek”: pedopater Luk Delft (53) staat opnieuw terecht voor misbruik minderjarige jongens

“Ik zag enkel het polshorloge van mijn aanrander. Maar toen ik de pater daags erna vroeg hoe laat het was en hij zijn mouw opstroopte, vielen de puzzelstukjes in elkaar. Dit is echt gebeurd, en het was Luk Delft.” Het is slechts één van de getuigenissen over feiten die gewezen pater Luk Delft in 2012 voor de rechter brachten — de man betastte ook een ex-speler van Club Brugge op internaat. Feiten die hij absurd genoeg later kon herhalen in Afrika én opnieuw in ons land. Feiten waarvoor hij vandaag, dinsdag, opnieuw in de rechtbank staat. Feiten die hij volledig ontkent.