Het vernieuwde Hoornplein maakt zich op voor een feest: “Dit weekend inhuldiging met basketbal en eenwielers”

“Dit plein doet wat het moet doen, namelijk de kwaliteit van het dagelijkse leven vergroten en dat is het resultaat van architectuur en ontwerpen die juist zitten en het resultaat zijn van inbreng van de directe buurt.” Tot zover de korte samenvatting van schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) over het vernieuwde Hoornplein in Leuven. Feit is dat het Hoornplein een plek van ontmoeting met veel groenzones en hoogstammen is geworden na de herinrichting. “En ook de kinderen krijgen hun eigen speelplek want de oude speelplaats van de naastliggende school werd een deel van het openbaar domein”, vult schepen Vansina nog aan. “Het valt onmiddellijk op dat het plein een grote aantrekkingskracht heeft gekregen sinds de heraanleg. Jong en oud ontmoeten er elkaar op een terrasje, spelen basket, kinderen spelen in de twee speeltuinen, ouders zitten op een bank in de ommuurde tuin van de vroegere speelplaats van de Appeltuin…Het nieuwe Hoornplein is een mooi voorbeeld van hoe het heraanleggen van het openbaar domein een positieve invloed heeft op de leefkwaliteit in de stad. En bij meer leefkwaliteit hoort uiteraard ook een feestje want dit weekend huldigen we het Hoornplein officieel in. De jeugdspelers van de Leuven Bears komen het nieuwe basketterrein zaterdag officieel inspelen met een initiatie voor kinderen tussen 13.30 en 14.30 uur. Daarna volgen er demomatches 3x3 basketbal tussen verschillende Leuvense clubs. Cirkus in Beweging geeft ook workshops en eenwielerinitiaties. Om 16 uur worden eenwieler en basket tot slot gecombineerd tijdens een demo eenwielerbasketbal.”