“Het plan? Muchos pintos!”: Studenten op Leuvense Oude Markt maken zich op voor een bevrijdingsfeestje

Dezelfde sfeer hangt bij enkele heren verderop. Martin (20), Matthijs (20), Pieter (22) en Thomas (19) zijn vrienden met roots over het hele land: van West-Vlaanderen tot Charleroi. “Dit is te mooi om waar te zijn”, klinkt het in de groep. “Het is van september geleden dat we dit nog eens mogen doen!” De angst voor het virus is even ver weg. “Een jaar geleden bestond die wel, maar iedereen is hier drie keer gevaccineerd.” Maar toch zijn er nog kritische bedenkingen bij de barometer. “Daar plakken ze besmettingscijfers op, om er dan niet meer naar te kijken. Moeten wij dat dan nog geloven? Niemand kan nog volgen.” Dat terzijde belooft het in ieder geval een mooie avond te worden. “Het plan? Muchos pintos et cigarettos!”