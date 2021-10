Het onwezenlijke verdriet na het verlies van hun dochtertje Norah krijgt een plaats: “Projecten als dit helpen bij het moeilijke rouwproces”

Leuven Kudde schapen doet aan natuurbe­heer op de Kesselberg

24 oktober Wie deze weken over de Kesselberg wandelt, kan een kudde van vijfentwintig schapen zien. De stad zet de schapen tijdelijk in om de heide op een natuurvriendelijke manier te beheren. Ze eten de grassen die tussen de heide groeien weg, waardoor de heide en ook andere plantjes weer de kans krijgen om te groeien. “De dieren hebben veel verzorging nodig, we laten dat nu over aan een gespecialiseerde herder die we regelmatig inzetten voor onze waardevolle gebieden”, zegt schepen Wadera (Vooruit).