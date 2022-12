Het Makersloket brengt 28 makers samen tijdens kerstperiode: “Gezien geschiedenis van Huis Delsart de ideale locatie voor lokale originele cadeaus”

De naam Delsart is in Leuven sinds 1840 synoniem voor kwaliteitsvolle lederwaren. Helaas kwam aan die lange geschiedenis een einde toen Martine Delsart in 2019 overleed op 64-jarige leeftijd. Haar laatste wens was dat Huis Delsart een mooie nieuwe bestemming zou krijgen en daarom schonk ze haar pand aan de Koning Boudewijnstichting. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe toekomst voor het pand maar ondertussen wordt het ook gebruikt voor mooie tijdelijke projecten. Zopas opende Het Makersloket een pop-up in de voormalige topzaak voor lederwaren. “Met een pop-up tijdens de kerstperiode bieden we ruimte aan 28 lokale makers”, aldus Sofie Darche van Het Makersloket. “Gezien de geschiedenis van het pand is het de ideale locatie om lokale, handgemaakte en originele cadeaus te verkopen. Meer en meer mensen gaan op zoek naar duurzaamheid en daar spelen we op in. Lokale handgemaakte producten zijn niet enkel eerlijk maar ook duurzaam in verschillende aspecten.” Meer informatie: info@hetmakersloket.be en www.facebook.com/BelgischeHandgemaakteProducten