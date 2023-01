Het Leuvense gerechtsgebouw is volgens Els Van Hoof geen waardige werkplek voor het welzijn van de werknemers: “Het lijkt wel het kantoor van De Collega’s uit de vorige eeuw”

Leuven Grote inzamelac­tie voor café-uitbaat­ster Daisy (38) die alles kwijtraak­te bij brand op Oude Markt: “Ze is er heel erg van aangedaan”

Vrienden van Daisy Hallaert (38), de uitbaatster van café De Prof die zwaargewond raakte bij een woningbrand op de Oude Markt in Leuven, zijn een inzamelactie gestart. Haar woning werd volledig verwoest door de zware brand en ook haar twee katten overleefden het drama niet. “Daisy heeft tweedegraads brandwonden over heel haar gezicht en is alles kwijt", vertelt Robbe Cieters (21), een vriend van Daisy.

28 december