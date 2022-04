Het Depot wordt 19 jaar en viert dat met hiphopsensatie DIKKE

Het Depot in Leuven is bijna twee decennia jong, 19 jaar om precies te zijn. Het was door de coronamaatregelen even wachten op het feestje om die verjaardag te vieren maar nu zaterdag is het eindelijk zo ver. Op de affiche onder meer Blck Mamba, het alter ego van de Gentse Noonah Eze. Sinds haar debuut in 2016 brengt ze een nieuwe vibe in het nachtleven met een mix van persoonlijke favorieten en nieuwe muziek. Publiekstrekker van de avond wordt ongetwijfeld DIKKE, de nieuwste hiphopsensatie uit Limburg. “Met zijn talent om uit een uitgebreide woordenschat echte verhalen te spitten, blaast hij vriend en vijand omver”, klinkt het in Het Depot. Met albumstreams die al ver boven de drie miljoen aantikken en samenwerkingen met onder meer Zwangere Guy, Freddie Konings en de Nederlandse artiest Buikje twijfelt niemand eraan dat DIKKE de Leuvense concertzaal op de kop zal zetten. Ook nog op de affiche: Kevin Kofii, Supafly Collective en Bona Léa x Rokia Bamba. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Meer info: www.hetdepot.be