Het Depot in Leuven zoekt nieuwe collega’s: “We hechten zoals bekend veel belang aan inclusiviteit”

“Het Depot fungeert als draaischijf binnen de Vlaamse muzieksector en combineert een stevige concertwerking met het continu stimuleren van talent en maximaliseren van podiumkansen”, vertelt directeur Mike Naert. “Jaarlijks organiseert Het Depot meer dan 150 concerten. Ook werkt Het Depot mee aan enkele festivals zoals COOL Festival, M-IDZOMER, and&, Het Groot Verlof en Studentenwelkom. We zijn nu inderdaad op zoek naar enkele nieuwe medewerkers om ons team te versterken. Bij de selectie houden we rekening met competenties ongeacht taal, gender, geaardheid, afkomst, leeftijd, huidskleur, sociale achtergrond en functiebeperking. We hechten zoals bekend veel belang aan inclusiviteit.”

Rock ‘n roll

Het Depot is onder meer op zoek naar een voltijds productiemedewerker (v/x/m) met logistieke skills. Als rechterhand van de programmatoren werk je de productie van concerten en festivals van A tot Z uit. In ruil daarvoor krijg je een voltijds contract van onbepaalde duur en uiteraard een stevige dosis rock ’n roll. Drop je CV en motivatiebrief voor 13 juli in de mailbox van Amber Verberck via amber@hetdepot.be. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 1 augustus. Ook op het verlanglijstje: een voltijds medewerker horeca & events (x/v/m). Stuur je CV en motivatiebrief voor 13 juli naar de mailbox van Roeland Boeve (roeland@hetdepot.be) en hou je agenda vrij voor de selectiegesprekken in de week van 25 juli. Tot slot zoekt Het Depot ook nog een voltijds ticketing- en vrijwilligerscoördinator (v/x/m). Als vrijwilligerscoördinator ben je het aanspreekpunt van alle vrijwilligers. Je kan terecht bij Sander Costermans via sander@hetdepot.be met je CV en motivatiebrief. De selectiegesprekken staan gepland in de week van 25 juli.