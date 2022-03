Het Depot in Leuven viert code geel elke avond met een concert: “Knallen zal het zijn met Stake, Stikstof, Sylvie Kreusch en Oldskool Leuven XL”

LeuvenCode geel is in het land en dat jaagt een nieuwe wind door de Leuvense concertzaal Het Depot op het Martelarenplein. Elke avond van de week — op zondag na dan — staat er een concert geprogrammeerd. “We beginnen eindelijk weer aan een fijne reeks van goed gevulde avonden. Het werd tijd en we werpen een juk af dat twee jaar lang onze sector in de diepste crisis ooit onderdompelde”, zegt directeur Mike Naert.

Stake op dinsdag, Stikstof op woensdag én donderdag, Sylvie Kreusch op vrijdag en zaterdag een stevig feestje tot in de vroege uurtjes met Oldskool Leuven XL…Zo ziet de agenda van de Leuvense concertzaal Het Depot er deze week uit en daar is vanzelfsprekend een goede reden voor: code geel! Voor directeur Mike Naert voelt het als een bevrijding waarop hij lang heeft moeten wachten. “Vandaag beginnen we eindelijk weer aan een fijne reeks van goed gevulde avonden in Het Depot. En dat we daar blij mee zijn…Knallen zal het deze week”, aldus Mike Naert. “Het werd ook tijd. Vandaag werpen we een juk af. We zijn bijna twee jaar na die dag in maart 2020 waarop het coronavirus ons leven omgooide en de cultuur- en eventsector in de diepste crisis ooit onderdompelde.”

Quote Het effect van deze crisis zal nog lang nazinderen. We hebben een grote uitstroom gezien van werkkrach­ten en van de financiële reserves die nodig waren om te investeren Mike Naert

Veel onbegrip

De coronacrisis kwam inderdaad erg hard aan want de cultuur- en eventsector moesten als eerste sluiten en mochten pas als laatste weer de deur openen, vaak nog met strenge maatregelen om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. “Twee jaar lang hebben we met velen gevochten voor onze sector en zijn we op heel veel onbegrip voor het functioneren van onze sector gestoten”, vertelt Mike Naert in zijn terugblik. “Wel duizend keer moesten we de zaken uitleggen aan mensen van het beleid...het was zeker geen uitzondering. En dan nog werden we vaak in de onderste schuif gelegd. We hebben als sector van meer dan 80.000 mensen meer dan onze bijdrage geleverd voor de solidariteit met de zorg. Veel meer dan de sector kon dragen als ik eerlijk mag zijn.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Mike Naert is directeur in de Leuvense concertzaal Het Depot en liet zich geregeld horen tijdens de coronacrisis om aan de alarmbel te trekken. © Vertommen

Blijft de vraag: is de sector nu definitief op gang getrokken of zullen de gevolgen van de coronacrisis zich nog laten voelen? “Het effect van deze crisis zal nog lang nazinderen”, stelt Mike Naert. “We hebben een grote uitstroom gezien van werkkrachten en van de financiële reserves die nodig waren om te investeren. Ook het internationaal circuit heeft best nog wel tijd nodig om echt terug op gang te geraken. En dan komt er nu nog die vreselijke onzinnige oorlog van Poetin bij in Oekraïne. Naast het grote menselijke leed, doet ook dat menselijke drama geen goed aan het internationaal touren van artiesten. Maar vandaag schijnt de zon en blikken we toch met veel hoop vooruit. We gaan er terug 200% voor want zelfs al voel(d)en we ons vaak onbegrepen…we blijven gewoon de allerleukste sector om in te werken en we bieden oneindig veel plezier, vertier en geluk aan miljoenen mensen. We hopen de volgende maanden op al onze shows en festivals zoveel mogelijk muziekliefhebbers terug te mogen zien.”

LEES OOK