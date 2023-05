Het brokkenparcours van Walter ‘Pico’ Michiels (59): “Middagpauzes gebruikte hij om pinten achterover te slaan”

De 7 favoriete eetadres­sen van Port­land-zan­ger Jente Pironet: “De spaghetti van deze bekende zaak is voor mij cultureel erfgoed”

Jente Pironet (32) was tot voor kort niet zo bekend in Vlaanderen, maar dankzij het VTM-programma ‘Liefde Voor Muziek’ ontdekten we de wonderlijke stem van de Portland-zanger. De frontman van de rockband heeft niet alleen een liefde voor muziek, maar zéker ook voor lekker eten. “Minstens één keer per week schuif ik mijn voeten onder een vreemde tafel.”