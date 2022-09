Herfstfeest voor Leuvense senioren op 8 november

Dit jaar is het een Herfstfeest geworden in plaats van het gebruikelijke Lentefeest. Het belooft net als voorgaande jaren een muziekspektakel te worden met een optreden van Nina Butera en van Luc Steeno. Schepen van Senioren Denise Vandevoort (Vooruit) kijkt alvast uit naar de spetterende namiddag. “Tijdens het Herfstfeest krijgen Leuvense senioren de kans om de benen te strekken op de dansvloer en om leeftijdsgenoten te ontmoeten bij een hapje en een drankje. Elk jaar is het een groot succes en ook deze keer zullen de 550 kaarten snel de deur uitgaan.” Het Herfstfeest vindt plaats op dinsdag 8 november vanaf 14 uur in sporthal Rijschool (Rijschoolstraat 21, Leuven). Een ticket kost 5 euro, inclusief drankbon en een stuk taart met koffie. Een ticket bestellen kan vanaf woensdag 21 september om 12 uur aan de ticketbalie van 30CC in Bibliotheek Tweebronnen (Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven). Via telefoon kan je terecht bij de Tickettelefoon: 016/27.40.00. Online bestellen, is mogelijk via www.30CC.be.