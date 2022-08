Herbeleef het Wereldkampioenschap Wielrennen tijdens Tour of Leuven-Memorial Jef Scherens: “Maak zelf een tochtje op de beroemde Leuvense WK-hellingen”

Het WK Wielrennen in Leuven met Julian Alaphilippe als winnaar ligt al even achter ons maar iedereen herinnert zich nog de wielergekte die de kleine universiteitsstad op de wereldkaart zette. Zondag slaat die wellicht opnieuw toe, zij het wellicht in iets minder straffe vorm voor de Tour of Leuven-Memorial Jef Scherens. Of discussie over de nieuwe Engelse naam voor de GP Jef ‘Poeske’ Scherens al verteerd is bij de tegenstanders weten we niet maar feit is wel dat veel wielerfans uitkijken naar zondag 7 augustus. Onder hen ook schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V): “In Leuven is er altijd wel iets te beleven op sportief gebied maar een weekend als het dit doet mijn sporthart toch sneller slaan. Met zowel in de atletiek als in het wielrennen een internationaal topevenement bewijst Leuven nog maar eens dat de titel van beste Europese sportstad niet was gestolen.”