Heraanleg op komst voor 19de-eeuws Heuvelhofpark: “We bekijken of pleintje aan Borstelsstraat onthard kan worden zodat het deel gaat uitmaken van het park”

LeuvenDe stad Leuven heeft grote plannen met het Heuvelhofpark in deelgemeente Kessel-Lo. Dat is toe aan vernieuwing en die zou van start gaan in de zomer van 2023. “Bedoeling is om de werkzaamheden af te ronden in het najaar van 2024. Buurtbewoners en gebruikers worden betrokken bij de opmaak van de plannen”, aldus schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) die het park kindvriendelijker en toegankelijker wil maken.

Volledig scherm Park Heuvelhof in Kessel-Lo was in een ver verleden een privétuin. © Vertommen

Het Heuvelhofpark is een groene long tussen de Diestsesteenweg, Leopold Beosierlaan, Kortrijksestraat en de Borstelsstraat in Kessel-Lo. Stellen dat het park er mistroostig bij ligt, is misschien overdreven, maar een opfrisbeurt is toch stilaan aan de orde. De stad Leuven is zich daar bewust van en maakte zopas bekend dat er een vernieuwing op komst is voor het Heuvelhofpark. “Het park ontstond in de 19de eeuw als een private tuin van een klein kasteeltje”, vertelt schepen Dirk Vansina (CD&V). “In 1937 kocht de toenmalige gemeente Kessel-Lo het domein en stelde het bestuur het park open voor iedereen. Vanaf de aankoop tot in 2016 diende het kasteel als gemeentehuis in deelgemeente Kessel-Lo. In 2020 gaf de stad Leuven het oude gemeentehuis een nieuwe bestemming als een onthaalhuis voor anderstalige nieuwkomers tussen 18 en 35 jaar. Een ander bijzonder gebouw in het park is het koetshuis. Dat renoveerde de stad in 2008 en biedt nu onderdak aan buitenschoolse kinderopvang. Mooie nieuwe invulling maar nu is het tijd om het park zelf te vernieuwen.”

Volledig scherm Schepen Dirk Vansina wil het Heuvelhofpark heropwaarderen voor gezinnen met kinderen. © Vertommen

Quote We willen de wandelpa­den en de verlich­ting vernieuwen en zo de toeganke­lijk­heid voor minder mobiele mensen verhogen Schepen Dirk Vansina (CD&V)

Volledig scherm Er komen onder meer nieuwe wandelpaden. © Vertommen

Eén van de problemen in het Heuvelhofpark is wateroverlast bij hevige regen. “Dat gaan we oplossen door te ontharden waar het kan zodat het water opnieuw de grond kan indringen”, vertelt schepen Vansina. “We willen ook de wandelpaden en de verlichting vernieuwen en zo de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen verhogen. Daarnaast moet er meer sport- en spelinfrastructuur komen en willen we de vijver in het park opwaarderen. We bekijken ook of het pleintje aan de Borstelsstraat onthard kan worden zodat het deel gaat uitmaken van het park.”

Volledig scherm Dit pleintje aan de ingang van park Heuvelhof in Kessel-Lo zou indien mogelijk onthard worden en deel gaan uitmaken van het park. © Vertommen

Levensduur van bomen

Een andere kwestie in het park is de levensduur van de bomen. “Om die te verlengen, moeten we de zone rond hun wortels beter beschermen”, aldus schepen Lalynn Wadera (Vooruit), bevoegd voor Openbaar Groen. “Het is ook belangrijk dat we de biodiversiteit in het park verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door kruiden, struiken en bloemenweides aan te planten.”

Volledig scherm De bomen zullen in de toekomst beter worden beschermd om hun levensduur te verlengen. © Vertommen

De stad Leuven stelde ondertussen al Ontwerpbureau Pauwels aan maar het is wel de bedoeling om de bezoekers en de omwonenden van het Heuvelhofpark te betrekken bij de heraanleg. “Samen met het ontwerpbureau organiseren we op zaterdag 11 en maandag 13 juni wandelingen door het park om het gebruik en de behoeftes van de buurt in kaart te brengen”, klinkt het. “Op zaterdag 11 juni is er ook een speciale kinderworkshop voorzien. Wie graag wil meewandelen, kan zich tot en met 8 juni inschrijven via leuven.be/heuvelhofpark. Daarna maakt het studiebureau een ontwerp op tegen het einde van dit jaar. In de zomer van 2023 willen we van start gaan met de werkzaamheden om die vervolgens vermoedelijk af te ronden in het najaar van 2024.”

Volledig scherm Om wateroverlast te voorkomen, zal de ondergrond waar mogelijk worden onthard in het park. © Vertommen

