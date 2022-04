Heraanleg Brusselsestraat gaat van start: “We beginnen op de rotonde aan de Blauwe Hoek”

“Met de werkzaamheden in de Brusselsestraat begint de volgende grote fase in de heraanleg van verschillende straten in de Benedenstad. Eerder waren de Mechelsestraat, Voorzorgstraat, Ierse-Predikherenstraat, Noormannenstraat, Monseigneur Van Waeyenberghlaan en de Heilige-Geeststraat aan de beurt”, aldus schepen Dirk Vansina (CD&V). Voor de Brusselsestraat -meer concreet het deel tussen de Blauwe Hoek en de Brusselsesteenweg- begint er nu ook een nieuw hoofdstuk. Er komt een gescheiden riolering en meer ruimte voor ontharding en vergroening. Na de rotonde aan de Blauwe hoek komt de rest van de straat aan bod in verschillende fases. De totale heraanleg zal duren tot september 2023. “Uit het participatietraject met bewoners van de Brusselsestraat bleek dat er nood is aan verkeersremmende maatregelen en meer groen in de straat. De stad maakt de zone 30 duidelijker door een smallere rijbaan en asverschuivingen die het verkeer afremmen. Nieuwe bomen en groenvakken accenturen dan weer de asverschuivingen. De stad testte de voorbije maanden ook Berlijnse kussens uit. Die remmen autoverkeer af terwijl fietsers weinig hinder ondervinden. De Berlijnse kussens keren dus terug na de heraanleg. Daarnaast komen er bredere voetpaden van anderhalve meter of zelfs breder waar het kan maar op sommige plaatsen iets smaller omdat de straatbreedte te smal is. Fietsers krijgen verder een duidelijke plaats door fietssuggestiestroken. De Brusselsestraat is immers te smal om volwaardige fietspaden aan te leggen. Ter hoogte van de kruising met de op- en afrit van de ring komen wel volwaardige fietspaden want daar is de straat breder.”