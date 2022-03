‘Helden en schurken’ in Bib Leuven: “Mijn fantasie draait al op volle toeren als ik dit hoor”

“De jeugdboekenmaand is elk jaar opnieuw een topmaand in de Bib Leuven”, vertelt schepen Denise Vandevoort (Vooruit). “Dat zal met het thema ‘Helden en schurken’ niet anders zijn. Mijn fantasie draait al op volle toeren als ik dit hoor. Ik was zelf als kind een verwoed lezer en deed niets liever dan me volledig laten meeslepen door een verhaal. Fijn dat zoveel kinderen ook dit jaar zich weer kunnen uitleven in de bib en in de stad met als leidraad hun fantasie en de mooiste jeugdverhalen.”

Luisterverhaal

Eén van de blikvangers in het jeugdprogramma van de Bib Leuven is de nieuwe audiowandeling ‘De vier Ussen’. Die is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jef Lemmens. De bib en de jeugddienst werkten hiervoor samen met televisiepresentator Tom De Cock die het luisterverhaal inlas. “Kinderen kunnen vanaf 7 maart samen met hun ouders op speurtocht door Leuven en krijgen onderweg vier opdrachten om de gemene vier Ussen voorgoed te verslaan. Tom De Cock en illustratrice Phaedra Derhore komen ook zelf langs in de bib om het verhaal over de dappere Marie van de Rand te vertellen. Daarna gaan ze ermee aan de slag in een creatieve workshop”, klinkt het nog. Tot slot is er nog het webinar Kinderboeken vol kleur voor iedereen die de kinderboekenkast diverser wil maken. Sprekers Eva Dierickx, Kato Luyckx en Zarissa Windzak gidsen de luisteraars door jeugdboeken waarin diversiteit en personages van kleur een grote of kleine rol spelen. De meeste activiteiten zijn helemaal gratis maar vooraf reserveren is wel noodzakelijk. Meer info en inschrijvingen: leuven.bibliotheek.be/jeugdboekenmaand