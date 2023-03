Heidi Vanheusden (Groen) vervangt Sara Speelman in gemeenteraad

Basketbal BNXT League Brevin Pritzl met Leuven Bears naar Amsterdam: “Een competitie in twee landen bevalt me enorm”

Leuven Bears is goed begonnen aan de Elite Silver. De eerste drie wedstrijden werden allemaal gewonnen. Zaterdag nam men nog – al was het enigszins moeizaam – de maat van Feyenoord. Lang napraten zit er niet in, want woensdag staat er al een nieuwe verplaatsing op het programma. Dan gaat de ploeg op bezoek bij Amsterdam.