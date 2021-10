Hallucinante beelden: ouders en kind (1,5) beleven schrik van hun leven wanneer hun auto van openstaande brug valt

Deel jouw warmste herinne­ring via ‘Het mooiste bericht’

25 oktober Het voorbije anderhalf jaar was niet eenvoudig om afscheid te nemen of iemand te herdenken. Met jouw Mooiste Bericht kan je iemand die er niet meer is, op een warme en unieke manier herinneren via HLN. Jouw tekst verschijnt online, wordt geprojecteerd op verschillende openbare gebouwen en een selectie komt in de krant. Zodat iedereen jouw vriend, familielid of geliefde kan herinneren.