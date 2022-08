Hal 5 blaast vijf kaarsjes uit en viert twee dagen feest

Leuven Oudste koffiezaak van Leuven vernieuwt, en wil expertise­cen­trum worden: “Maar de koffie is hier beter dan in de leraarska­mer”

Menig Leuvenaar verslikte zich in zijn koffie toen in Onan, Leuvens eerste koffiezaak, vorige maan de sloophamers werden bovengehaald. De paniek bleek voorbarig: Koffie Onan vernieuwt na achttien jaar het interieur grondig, en vond tijdelijk onderdak in de voormalige kledingwinkel Hippo, wat verderop in de straat. De feestelijke heropening is al voor 3 september. “Onan wordt een echt koffie-expertisecentrum.”

16 augustus