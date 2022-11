Hagelandse 101 lanceert kerstactie: “Met kerstmuts, jenever én de kerstman”

“Omdat we bijna een jaar vooraf beginnen met de voorverkoop van de Hagelandse 101 editie 2023, moeten we wat creatief zijn om het event in the picture te houden. Vandaar lanceren we vanaf 1 december 2022 de Kerstactie: je geeft een inschrijving van de Hagelandse cadeau aan iemand - geldt zowel voor de 101 als voor de 55 km - en die persoon krijgt van ons in september bij de start een Kerstmuts. Als hij/zij die Kerstmuts ook aandoet bij de finish, dan krijgt die persoon een gratis jenever. Ook de persoon die het ticket koopt voor de wandelaar krijgt van ons een gratis jenever”, vertelt Jo Langela, organisator Hagelandse 101.