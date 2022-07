Guido Gezellehuis sluit voor renovatie: 100 Oekraïners vinden elders onderdak

ROTSELAAR Gemeente krijgt veel meldingen binnen van wespennes­ten: “Best verwijde­ren als het op hinderlij­ke gevaarlij­ke plek hangt”

De afgelopen weken werden er heel wat wespennesten gemeld in Rotselaar. Een wespennest, en dus geen nest van bijen of hommels, op een hinderlijke of gevaarlijke plek laat je verwijderen. Dat kan door de brandweer of een gespecialiseerde firma.

8 juli