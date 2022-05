Grote werken op til aan Naamsepoort: tijdelijke markeringen van WK Wielrennen worden definitief

Voor de start van het WK wielrennen in Leuven -na de aanpassingen aan de Naamsepoort- werden er in overleg met het stadsbestuur tijdelijke markeringen aangebracht voor de zomer van 2021. Binnen enkele weken krijgen die verfmarkeringen een definitief karakter maar dat is nog niet alles. In dezelfde week worden aansluitend nog extra fietssuggestiestroken van 1m75 breed aangebracht op de Naamsesteenweg, in de rijrichting van het centrum tot aan bushalte Naamsepoort ter hoogte van het Ruelenspark. De fietssuggestiestroken sluiten aan op de by-pass voor fietsers ter hoogte van café ‘t Kaffaat.

Tijdelijke afsluitingen

“Meer concreet zal er gewerkt worden in verschillende fases tussen 24 en 29 mei”, laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten. “Voor voetgangers is er weinig of beperkte hinder. Voor fietsers is er enkel in de derde fase een lokale omleiding voorzien via de voetgangers- en fietstunnel ter hoogte van het Groot-Begijnhof. We willen fietsers wel vragen om niet over de pas aangebrachte markeringen te fietsen. Wat het openbaar vervoer van De Lijn betreft is er hinder voor ringbussen 600 en 601 maar ook voor de lijnen 179, 306, 337, 520, 524, 525,537, 555 en 558. Voor automobilisten is er hinder maar enkel ’s avonds en ’s nachts want dan wordt er gewerkt. Het gaat om tijdelijke afsluitingen van zijstraten en in sommige fases wordt er een omleiding voorzien. Het verkeer op de Leuvense ring zal altijd over een rijstrook beschikken.”