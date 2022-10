Grote Repair Marathon in de Leuvense Kruidtuin : “Opkomst zo groot dat marathon te kort is”

LeuvenEen hele week waren er al initiatieven in Leuven om de verspilling van goederen tegen te gaan. Hoogtepunt was de Repair Marathon tijdens de International Repair Day. Daarom zette de stad Leuven ‘herstellen’ in de kijker en organiseerde ze samen met Maakbaar Leuven en MAAKbar een week lang activiteiten. Deze fantastische week werd afgesloten met een heuse Repair Marathon in de kruidtuin.

“Dit jaar besteden we extra veel aandacht aan de International Repair Day door niet één dag, maar negen dagen lang herstel in de kijker te zetten. Veel producten of materialen belanden op de afvalberg, terwijl ze eigenlijk nog bruikbaar zijn. Gemiddeld genereert de Leuvenaar jaarlijks meer dan 9 kg elektrisch en elektronisch afval. Met een hele reeks activiteiten willen we Leuvenaars aanzetten om hun defecte toestellen niet direct weg te gooien maar nog meer spullen te herstellen. Zo maken we samen werk van de circulaire stad, waar we gaan voor meer herstel en minder afval”, licht schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers toe. De actie viel helemaal niet in dovemansoren. Heel wat Leuvenaars, en zelfs van mensen ver daarbuiten, boden zich aan met klein electro.

Koffiezet en blender

Nog maar net na de middag en de ruim dertig vrijwilligers van MaarBaar Leuven(huishoudelijk electro) en MaakBar (naaiatelier) konden de herstellingen nauwelijks bijhouden. Elke tweede zaterdag organiseren we een repair cafe. Voor deze dag werken we samen met MaakBar die instaat voor tekstielherstellingen”, zegt Nick Davids van MaakBaar Leuven. “Maar de stad riep de bevolking speciaal voor deze internationale repair day op om klein electro en beschadigde kledij binnen te brengen voor herstelling in plaats van zomaar weg te gooien. We merken het aan het aantal koffiezets en blenders dat men binnenbrengt dat de boodschap niet in dovemansoren is gevallen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Syed Peeters en Angel Uruena waren meer dan drie uur aan de slag om een CD speler te herstellen...het toestel doet het intussen als vanouds ! © Bollen

Nieuw vaak goedkoper dan herstellen

Dat een defecte blender of radio vaak het herstelcircuit niet haalt, is niet helemaal onbegrijpbaar. Tussen de ruim dertig vrijwilligers-herstellers spotten we Syed Peeters en Angel Uruena. De twee heren zijn al ruim twee uur bezig aan een defecte cd-speler. Zo moeilijk ? “Eigenlijk niet. Het probleem was eigenlijk een afgebroken riempje. dat riempje vervangen is een klus van niets... nog een twee minuutjes. Maar door dat riempje te vervangen, is de uitlijning volledig ontregeld. Voor die klus heb je meer dan twee handen nodig, vandaar dat we dit samen doen. intussen zijn we al meer dan twee uur bezig. Maar het zal ons wel lukken hoor” glimlachen de twee heren. “zo een riempje kost niet zoveel; hoogstens een paar eurocent... in de reguliere wereld kost het gewoon een hoop geld aan werkuren; Vandaar is het vaker goedkoper nieuw te kopen dan te laten herstellen.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Een kabelbreuk is vrij makkelijk te herstellen. © Bollen

Contact of kabelbreuk

Maar niet steeds zijn de problemen zo complex. Wat verderop is Luc Aerts aan de slag om een snoer van kerstverlichting te herstellen. “Voor deze dag heeft de stad Leuven personeel van UZ Gasthuisberg en de Leuvense studenten, opgeroepen om defecte huishoudtoestellen vooraf binnen te brengen. Meer dan 100 stuks hebben we zo binnen; daarenboven stromen de mensen gewoon toe. Neen, de marathon ( Van 9 tot 17 uur) is gewoon te kort om alle spullen te kunnen herstellen”, vertelt de man die doodleuk met een snoer kesrtverlichting aan de slag is. “Eigenlijk is dit een klus waarvan je vooraf weet dat het lukt”, glimlacht Luc. “Het is één van de vooraf binnen gebrachte stukken. De dame was zo lief om er een briefje bij te steken met wat duiding. Al was het zo klaar als een klontje. Op heel wat vlakken scheelde er wat aan: slecht contact; kabelbreuk; enz.... Toch is er wel iets speciaals. ... de dame, een zekere ‘Myriam’ schreef op het bijhorende briefje dat het het de schade opliep doordat het kerstsnoer tussen de spaken van haar fiets raakten....tja, Hoe dat kon gebeuren weet ik echt niet... Maar het zal beter werken dan voorheen.”

Volledig scherm © Bollen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.