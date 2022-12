Grote inzamelactie voor café-uitbaatster Daisy (38) die alles kwijtraakte bij brand op Oude Markt: “Ze is er heel erg van aangedaan”

LeuvenVrienden van Daisy Hallaert (38), de uitbaatster van café De Prof die zwaargewond raakte bij een woningbrand op de Oude Markt in Leuven, zijn een inzamelactie gestart. Haar woning werd volledig verwoest door de zware brand en ook haar twee katten overleefden het drama niet. “Daisy heeft tweedegraads brandwonden over heel haar gezicht en is alles kwijt", vertelt Robbe Cieters (21), een vriend van Daisy.

In de nacht van zondag op maandag werd de Oude Markt in Leuven opgeschrikt door een zware woningbrand boven café De Prof. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de brandweer kreeg na heel wat bluswerk het vuur onder controle. Zij konden vermijden dat het vuur oversloeg op de aangelegen panden. Daisy, de 38-jarige bewoonster en eigenaar van café De Prof, raakte zwaargewond en werd met spoed overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis in Leuven. Daar werd ze even in coma gehouden, maar haar toestand is weer stabiel. Haar twee katten die in het pand aanwezig waren toen de brand uitbrak, zijn wel overleden. Haar woning werd volledig verwoest door de zware brand en het café zelf liep zware rook- en waterschade op. Het pand werd onbewoonbaar verklaard.

Quote We staan in contact met haar familie en Daisy herstelt momenteel op intensieve zorgen in het ziekenhuis. Ze is stabiel, maar heeft nog veel pijn Robbe Cieters (21) en Nico Hallaert

“De brand zou ontstaan zijn door een kortsluiting naast de zetel. Het vuur verspreidde zich snel en Daisy liep na enkele bluspogingen ernstige verwondingen op aan de handen en aan het hoofd”, vertellen vrienden Robbe Cieters (21) en Nico Hallaert. “Naast al haar persoonlijke bezittingen in de woning zijn ook haar twee geliefde katten, Pitou en Mojito, in de brand achtergebleven. We staan in contact met haar familie en Daisy herstelt momenteel op intensieve zorgen in het ziekenhuis. Ze is stabiel, maar heeft nog veel pijn. Ze is erg aangedaan van wat er gebeurd is.”

De familie en vrienden bleven niet bij de pakken zitten en richtten een steunactie op voor Daisy. “Dit wens je niemand toe. Daisy is een vrouw met een hart van goud, maar het noodlot is toegeslagen. Ze moet haar leven helemaal heropbouwen wanneer ze het ziekenhuis mag verlaten. Ze is alles kwijt en met deze actie willen we haar alvast financieel een hart onder de riem steken.”

Daisy steunen via de inzamelactie kan hier.

