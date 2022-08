Grote Brocanterie tijdens Autovrije Zondag is terug na coronajaren

De voorbije twee jaar verhinderden de coronamaatregelen de Grote Brocanterie in de Bondgenotenlaan maar dit jaar is het event weer helemaal terug. Van 9 tot 18 uur kan je snuisteren in het eerste deel van de verkeersvrije Bondgenotenlaan. “Je vindt er onder meer standen met antiek, brocante, vintage, retro, curiosa, decoratie en verzamelingen van bijzondere items. Ook tweedehands, ambachten en streekproducten worden aangeboden. Wie zelf spullen wil verkopen, is ook welkom. Een stand van vier meter op drie meter heb je al vanaf 28 euro. Op voorhand inschrijven is wel verplicht als standhouder. Dat kan op de website www.brocanterie.be”, vertelt organisator Daniel Van den Hoeck. Dit jaar is er overigens ook een tweedehandsmarkt van 9 tot 13 uur in het begin van de Bondgenotenlaan ter hoogte van Grand Café Industrie. Wie meer wil weten over de activiteiten tijdens Autovrije Zondag kan surfen naar leuven.be/autovrij.