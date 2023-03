Grootste filosofie-evenement van Vlaanderen strijkt neer in Leuven

KIJK. Mankende dief neemt de tijd om waardevol­le Or­val-reclame van gevel te halen: “Dit was een geschenk van mijn overleden broer”

Een ordinaire dief is woensdag gefilmd geweest toen hij ‘s nachts bij café Bij Boeres in Wezemaal een emaille reclamebord van het biermerk Orval van de gevel haalde. Oud-burgemeester Dirk Claes ziet daarmee een waardevolle herinnering aan zijn overleden broer verloren gaan. “Elke donderdag klinken we nog met een Orval op hem.” De verdachte leek slecht te been en nam dan ook zijn tijd, is te zien in de video.