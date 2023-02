Grootste Europese parkourwedstrijd in Hal 5: “Compleet onder de indruk van de gigantische opkomst”

Leuven kan alweer een record afvinken op het lijstje want zopas werd de grootste Europese parkourwedstrijd georganiseerd in Hal 5 in Kessel-Lo. “Liefst 90 atleten uit meer dan twintig verschillende landen namen deel aan deze internationale competitie”, vertelt organisator René Scavington.

Parkour…de avontuurlijke sport waarin je van de ene hindernis naar de andere springt, wint steeds meer aan populariteit bij jongeren. Dat bleek eens te meer in Hal 5 in Kessel-Lo waar de allereerste European Qualifiers van Sport Parkour League en Springstof werden georganiseerd. In de drie disciplines (Skill, Speed en Style) namen de deelnemers het tegen elkaar op om een felbegeerde plaats op het SPL-kampioenschap in Vancouver te bemachtigen. “Enkel de top in elke discipline krijgt de kans om in augustus deel te nemen aan de grootste parkourcompetitie ter wereld. We zijn compleet onder de indruk van de gigantische opkomst voor deze eerste Europese voorronde. De mate waarin alle deelnemers én het publiek hier begaan zijn met de sport is verbluffend”, aldus organisator René Scavington.

Zilver en goud

De Leuvenaars lieten zich overigens ook op sportief gebied positief opmerken. Zo behaalde Daan Dewinter de tweede plaats in de Skill-discipline en zo verzekerde Daan zich voor een ticket in Vancouver. “Het is ongelofelijk om hieraan mee te kunnen doen en tweede te worden tegen bikkelharde competitie. Het zou prachtig zijn als ik ook op het SPL-kampioenschap in augustus een trofee mee naar huis kan nemen”, klink het na afloop. Ook Camila Stefaniu, internationale atlete en trainster bij de parkourlessen van Cirkus in Beweging, leverde een topprestatie en behaalde de eerste plaats in de Skill-discipline bij de vrouwen.

Dat parkour alsmaar populairder wordt, merkt ook het team achter Cirkus in Beweging. De Leuvense organisatie is de bezieler van parkour in onze regio. “De parkourlessen van Cirkus in Beweging brengen iedere week 700 deelnemers naar Hal 5, een locatie die sinds 2017 wereldwijd naam heeft gemaakt binnen de parkourwereld”, vertelt Nicolas Vanhole, hoofdtrainer bij Cirkus in Beweging. “Dit is een ongelofelijke kans voor lokaal talent om laagdrempelig kennis te maken en zich te meten met de Europese top. De laatste jaren bouwden we een grote parkourgemeenschap uit in Leuven en het is mooi om te zien wat dat oplevert op grote wedstrijden.”

