Groendaken op Leuvense fietsenstallingen

89-jarige vrouw dood aangetrof­fen in Leefdaal

Aan de Tervuursesteenweg in Leefdaal is zondagmiddag een lichaam aangetroffen. Het gaat om een dame op hogere leeftijd. De zone werd afgezet met politielint en het parket is samen met de wetsarts ter plaatse voor vaststellingen. Voorlopig is nog onduidelijk wat er precies gebeurde.