Groen Leuven kiest nieuw bestuur: Janne Vermeesch wordt voorzitter

Sinds 2019 was de vorige bestuursploeg met Annelies Antheunis, John Cramer en Janne Vermeesch aangesteld als duo-voorzitters en secretaris. “We stonden voor een grote uitdaging om een lokale partij tijdens een pandemie volop draaiende te houden. Ik wil dan ook Annelies bedanken voor alles wat we samen hebben kunnen opstarten”, laat John Cramer optekenen. “We staan nog steeds voor grote uitdagingen. Verschillende crisissen komen vandaag samen en klimaatverandering is nog nooit zo tastbaar geweest. Daarnaast doet de energiecrisis ons allemaal nadenken maar vooral de mensen die het financieel al moeilijk hadden. Daar moeten we ook in Leuven ons heel bewust van zijn.”

Achterban

Het is nu aan kersvers voorzitter Janne Vermeesch om na een mandaat als politiek secretaris de partij in goede banen te leiden. “Het is een stevige maar enorm leerrijke periode geweest. We moeten daar goede lessen uit trekken om in onze werking mee te nemen. We hebben het belang van kleine laagdrempelige activiteiten heel duidelijk gevoeld en die verbinding tussen mensen is juist enorm cruciaal. Om een Groen én Leuvens verhaal te schrijven, hebben we iedereen nodig.” Willem Vancutsem tot slot was al even actief in het partijbestuur maar maakt nu de overgang naar het mandaat van politiek secretaris. Zijn prioriteit is duidelijk. “Het fundament van een goede lokale partij is een transparante en betrokken werking. Onze hele achterban in Leuven moet hier zoveel mogelijk bij betrokken worden, op verschillende manieren.”