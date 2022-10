Gratis prentenboek voor 320 Leuvense kinderen uit kwetsbare gezinnen

Zowel in Vlaanderen als in Nederland loopt momenteel de grote boekhandelsactie ‘Geef Een Prentenboek Cadeau’. Met deze nieuwe actie willen de organisatoren het boek bereikbaar maken voor kinderen die minder gemakkelijk in aanraking komen met het geschreven woord. De Leuvense boekhandel ‘De Kleine Johannes’ ging voor het zesde jaar op rij nog een stapje verder: “320 kinderen krijgen een prentenboek cadeau dankzij een mooie samenwerking met de organisaties aangesloten bij Huis van het Kind Leuven”, vertelt Luc Vander Velpen, eigenaar van De Kleine Johannes. “Ook aan een lagere prijs is het voor heel wat gezinnen niet vanzelfsprekend om onze boekhandel binnen te stappen. Daarom stelden we vanaf de eerste editie van deze actie voor dat iedereen die het boek voor zichzelf kocht in De Kleine Johannes ook een exemplaar schonk aan een kind uit een kwetsbaar gezin. Ook dit keer deden we een beroep op de expertise van onze buren van het Huis van het Kind Leuven om 300 exemplaren van het prentenboek ‘Ik zou wel een kindje lusten’ te verdelen bij sociale organisaties. Bij deze prentenboeken voegen we voor wat oudere kinderen ook nog 20 exemplaren van de klassieker ‘Het Dagboek van Anne Frank’ toe. Dat brengt het totaal van de actie op 320 boeken. Het is hartverwarmend elk jaar opnieuw vast te stellen hoe enthousiast onze klanten dit project steunen. Meer dan de helft van wie een boek kocht voor zichzelf schonk ook minstens één exemplaar aan een kwetsbaar kind.”