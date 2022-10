Gratis naar topfilms tijdens opendeurdagen Cinema ZED

Maandag 3 oktober staat 100% Cinema ZED op het menu met filmklassieker The Godfather, The Velvet Queen, pittige kortfilms met het beste van Kortfilmfestival Leuven 2021 en één van de topfilms van de zomer: Everything Everywhere All at Once. Op dinsdag 4 oktober wordt het academiejaar feestelijk ingezet met de studentendag. Met gratis posters op de posterbeurs, een verrassingsfilm in avant-première en een klepper van formaat in Aula Vesalius: The Northman.