Gratis kerstconcert in Lemmensinstituut

“Op 23 december om 19 uur spelen we inderdaad eindelijk terug ons Kerstconcert in het Lemmensinstituut. We zijn toe aan een feestelijke 25ste editie”, klinkt het bij Wilfried Van Gorp. “Het Kerstconcert is dus een traditie in het Leuvense en bovendien is de toegang gratis. De jonge violisten van Wilfried Van Gorp -opgeleid volgens de Suzuki-methode- luiden de kerstdagen in met onder meer muziek van Mozart, Monti en Vivaldi. Ook op het programma: kerstliederen die de bezoekers kunnen meezingen. Reserveren is niet nodig en na afloop van het concert is er een sfeervolle kerstdrink.” Meer info: www.facebook.com/vioolsuzuki