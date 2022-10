Gratis infosessies over energie besparen

“We doen er alles aan om Leuvenaars te ondersteunen in deze moeilijke tijden”, zegt schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen). “Het is belangrijk dat we correcte en objectieve informatie aanreiken waarmee burgers gemakkelijk aan de slag kunnen, zowel op korte als op lange termijn. We organiseren jaarlijks infosessies. Deze keer leggen we een extra focus op quick wins, kleine simpele maatregelen die nu al kunnen helpen om je energieverbruik te doen dalen. Alle infosessies zijn gratis, sommige vinden online plaats andere fysiek. We hopen zoveel mogelijk Leuvenaars te kunnen bereiken met deze sessies.” Meer info: leuven.be/advies-en-begeleiding. De energiedeskundigen kan je ook bereiken via telefoon op het nummer 016/27.44.18 en via e-mail op het adres energie@ocmw-leuven.be.