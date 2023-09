Gratis infosessie van Dégage

Van een kerk in de steigers tot een verborgen museum: op deze 7 plekken ben je welkom tijdens Open Monumenten­dag in Leuven en het Hageland

Op zondag 10 september is het opnieuw Open Monumentendag. Honderden gebouwen in heel Vlaanderen zetten dan de deuren open voor het grote publiek. Onze redactie ging op zoek naar een aantal opvallende en interessante deelnemers in Leuven en het Hageland. Van Marie Thumas in Leuven tot de gasthuisapotheek in Diest: hier ontdek je het erfgoed uit de regio.